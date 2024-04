Flammes 2024 : Aya Nakamura triomphe, découvrez le palmarès complet

La deuxième édition des Flammes, cérémonie qui célèbre le rap et ses courants, s'est tenue ce jeudi 25 avril. Aya Nakamura a été reçue pour la deuxième fois la Flamme de l'artiste féminine de l'année. Chez les hommes, c'est Gazo qui a remporté le prix convoité.

Deuxième édition des Flammes et deuxième sacre pour Aya Nakamura et Gazo. Comme l'an dernier, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde a été sacrée artiste féminine de l'année aux Flammes, trophées qui célèbrent le rap et ses courants, ce jeudi 25 avril. La Franco-Malienne a ouvert le show au théâtre du Chatelet, à Paris, avec un morceau regroupant des extraits de ses hits. Nominée dans cinq catégories, elle a remporté, en plus de la Flamme de l'artiste féminine de l'année, celle de l'album nouvelle pop et celle du rayonnement international. Elle avait déjà remporté le titre d'artiste de l'année aux Victoires de la musique en février dernier.

Chez les hommes, c'est Gazo qui, lui aussi comme l'an dernier, a été sacré artiste masculin de l'année. Un titre que l'artiste de 29 ans originaire de Châteauroux (Indre) a aussi soulevé aux Victoires de la musique il y a quelques semaines. Du côté des jeunes artistes, Merveille a été sacrée révélation féminine de l'année, et Favé remporte l'équivalent masculin.

Werenoi et Hamza remportent les Flammes des albums de l'année

La Flamme de l'album rap de l'année a quant a elle été décernée à Werenoi pour "Carré", quand Hamza a remporté celle de l'album Spotify avec "Sincèrement". Côté titres, la Flamme du morceau performance rap a été décernée à Ninho pour "Freestyle LVL Up Vol.1", celle du featuring de l'année a été remise à Dave et Tiakola pour "Meridian", celle du morceau R'n'B à Monsieur Nov et Josman pour "Dernier je t'aime", celle du morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne à Kalash pour "Doliprane", celle du morceau africain ou d'inspiration africaine à Jugeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa pour "Petit génie", celle de la cover de l'album de l'année à ISHA et Limsa d'Aulnay pour "Bitume Caviar Vol. 1" et celle du compositeur à Boumidjal X.

Le rappeur marseillais SCH s'est aussi vu remettre la Flamme du concert de l'année pour sa performance à l'Orange Vélodrome de Marseille, quand Shay a remporté la Flamme du clip pour "Commando". Enfin la Flamme de l'engagement social a été remise à Zamdane et la Flamme éternelle à DJ Kore.