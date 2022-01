Florent Pagny atteint d'un cancer : Pascal Obispo, Matt Pokora, Nikos Aliagas… Ils apportent leur soutien au chanteur

C'est une terrible nouvelle. Ce mardi, Florent Pagny a pris la parole sur son compte Instagram pour annoncer qu'il était contraint d'annuler les concerts restants de sa tournée qui devait se prolonger jusqu'en juillet 2022 pour des raisons de santé. "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer", a confié Florent Pagny dans une vidéo.

"Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimio-thérapie et de rayons X. Je suis désolé. Dans la vie, le plus important, c'est la santé et quand on a un problème il devient prioritaire", poursuit l'artiste que l'on verra bien dès le 12 février dans le fauteuil rouge de la saison 11 de "The Voice" puisque tout a été enregistré avant.