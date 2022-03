Malgré la maladie, Florent Pagny participe au concert pour l'Ukraine : "Je peux encore chanter"

Le coach emblématique de "The Voice" a également avoué qu’il n’avait pas hésité une seconde à participer à cet événement. "J'avais une journée libre. C'était surtout la bonne cause et tellement triste" a-t-il assuré avant de révéler sa conversation avec le producteur de l’émission. "Dès qu'il envoie ce message en me disant : 'Est-ce que tu serais en forme pour venir soutenir ce qui se passe et attirer un peu l'attention pour faire en sorte qu'on a besoin de dons ?". Et tu fais : 'Ben, oui, je serai là. Je peux encore chanter'".