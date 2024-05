Le chanteur de 62 ans s'est produit ce mercredi à l'Olympia aux côtés de Hiba Tawaji, l'ex-candidate libanaise de "The Voice". Une apparition inattendue alors qu'il avait annoncé vouloir se reposer en Patagonie, fatigué par son dur combat contre le cancer. Ce jeudi soir, il remettra le couvert à la salle Pleyel dans le cadre d'un concert caritatif pour l'armée française.

On le pensait auprès des siens à l’autre bout du monde. Alors qu’il avait donné rendez-vous à ses fans en 2026 pour fêter ses 65 ans, Florent Pagny a fait son retour sur scène ce mercredi Paris. Le chanteur s’est en effet produit à l’Olympia aux côtés de la star libanaise Hiba Tawaji, ex-candidate de la saison 4 de "The Voice" et épouse du trompettiste Ibrahim Maalouf.

Ensemble, ils ont interprété l’un de ses plus grands tubes, "Savoir Aimer", devant public visiblement ravi de cette belle surprise. Des retrouvailles immortalisées sur les réseaux sociaux par notre confrère Eric Bureau du Parisien...

Florent Pagny, qui a lutté ces derniers mois contre un cancer du poumon, reprendra le micro dès ce jeudi soir puisqu’il est attendu à la Salle Pleyel pour participer à un concert caritatif organisé par le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. Intitulé Sentinelles d’un soir, il rendra hommage aux orphelins de guerre, aux veuves et familles endeuillées, aux victimes du terrorisme et à tous les soldats blessés en mission.

Un nouvel album et une tournée en 2026

Sur scène, le chanteur interprétera "Le Soldat", un titre extrait de son album Vieillir avec toi, paru en 2013. Composé et écrit par Calogero et son ex-compagne Marie Bastide, en hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Il sera entouré par deux-cent musiciens des armées françaises et un illustre collègue puisque Nicola Sirkis, le leader d’Indochine, a accepté de l'accompagner.

En novembre dernier, Florent Pagny avait annoncé son intention de se reposer quelques mois chez lui en Patagonie avec l’intention de recharger les batteries et de revenir en 2026 avec une tournée et un nouvel album. Dans un entretien accordé à l’AFP, il avait révélé que Carla Bruni lui avait déjà écrit les paroles d’un nouveau morceau intitulé "Lettre à ma mort". Une manière ironique d'évoquer son combat contre le cancer dont il semble avoir aujourd'hui triomphé, après deux rechutes.