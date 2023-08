Florent Pagny : "Il est à la télé comme dans la vie", TF1 consacre un document inédit au chanteur

À quoi ressemble Florent Pagny : Le Phénix ?

C'est la suite du documentaire précédent dans lequel on racontait l'histoire de Florent Pagny à travers les gens qui l'avaient vécue avec lui. Cette fois, on propose une immersion totale avec lui, de l’enregistrement de son nouvel album "2 BIS" composé de 20 duos, à la tournée des festivals d'été 2023. Ça commence à Nîmes, où il retrouve son public avec émotion, mais aussi un peu d'angoisse. On le colle en permanence, on suit ses réactions, ses rencontres.

Florent Pagny étant à un moment particulier de sa vie, ce documentaire est très personnel, non ?

Oui, on est dans une émotion très particulière. On y découvre Florent Pagny dans la vie de tous les jours. Il nous a fait beaucoup de confidences. Il parle beaucoup de sa voix qu'il avait peur de ne pas retrouver en totalité. Mais, au final, comme il a arrêté de fumer, celle-ci est plus claire qu'avant, plus performante.