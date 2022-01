Atteint d’un cancer au poumon "non opérable", Florent Pagny annule sa tournée pour être soigné

Florent Pagny passera les six prochains mois au plus près des médecins, pour un "protocole de chimiothérapie et de rayons X". Malade, le chanteur présente pourtant ses excuses à deux reprises à ceux qui devaient venir le voir sur scène. "Vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Quand on a un problème, il devient prioritaire. C’est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrai pas honorer mes engagements", dit-il, visiblement affecté de ne pouvoir retrouver le public.