Florent Pagny ne s'est "jamais vu mourir" dans sa lutte contre le cancer

Prêt à retrouver la tranquillité de la Patagonie, le chanteur de 61 ans entame désormais "un nouveau chapitre" de sa vie. Dans "Paris Match", il revient sur le rôle que le public a joué dans sa lutte contre le cancer du poumon ces deux dernières années. "Quand tu as 5000 ou 10.000 mecs qui t’attendent, c’est encore plus fort qu’un traitement", dit-il.

Les photos qui accompagnent son interview ont toutes été prises par sa fille Ael. Du confort de son salon à la froideur de la clinique parisienne où il a effectué ses ultimes séances de radiothérapie fin octobre. Son cancer du poumon derrière lui, Florent Pagny ouvre dans Paris Match l’album de ses dernières semaines en Europe avant son départ pour la Patagonie.

"C'est l'une de mes années les plus belles, en ayant subi deux rechutes et en suivant les traitements", reconnaissait-il dans le 20H de TF1 mi-novembre, évoquant son autobiographie, son album 2 bis et son retour sur scène lors des festivals cet été, malgré la maladie. Avant de "foutre la paix à tout le monde" en retrouvant "ses contrées lointaines", le chanteur de 61 ans remercie à nouveau le public pour son soutien indéfectible.

Quand j’ai voulu sortir de l’avion, j’ai fait trois pas, mais je ne pouvais plus marcher. J’ai demandé une chaise roulante. Florent Pagny

"Je suis convaincu que le succès de mon livre et du disque de duos m’a aidé à passer cette épreuve. Le public sait que j’ai vécu un truc dur. Il a répondu présent en m’envoyant de bonnes vibrations", assure à Paris Match celui qui a répondu présent pour surprendre Axel en direct dans la "Star Academy". "Quand tu as 5000 ou 10.000 mecs qui t’attendent, c’est encore plus fort qu’un traitement", ajoute-t-il.

Comme d’autres patients atteints d’un cancer avant lui, Florent Pagny insiste sur le fait que "l’accompagnement, c’est très, très important" et loue "son gang", sa femme Azucena et leurs enfants, Inca et Ael. "Tous les gens de mon passé ont réapparu ces derniers mois pour prendre de mes nouvelles", dont son ex-compagne Vanessa Paradis.

Florent Pagny se veut rassurant, lui qui a choisi de communiquer dès le départ sur la maladie l’ayant forcé à reporter sa tournée des 60 ans. "Je n’ai jamais pensé que je risquais d’y passer, je ne me suis jamais vu mourir", souligne-t-il. "Ça a toujours été quand même assez modéré mon histoire, je n’ai pas eu de métastases partout, ça n’a toujours été qu’une tumeur ou un ganglion isolé". L’interprète de "Savoir aimer" raconte s’être "fait défoncer par le dernier protocole", qui "a détruit ses cellules" sans toucher ni ses cheveux ni sa barbe.

"J’étais au Portugal quand ça s’est vraiment aggravé. On est rentrés plus tôt parce qu’il faisait trop chaud. Quand j’ai voulu sortir de l’avion, j’ai fait trois pas, mais je ne pouvais plus marcher. J’ai demandé une chaise roulante", poursuit-il, parlant d’une "réaction au produit qui était vraiment costaud".

Pendant ses deux années sur le ring face au cancer, Florent Pagny "s’est rendu compte qu’à travers la maladie, il était capable de passer des messages plus forts et plus importants qu’avec ses chansons". Il évoque notamment ses échanges avec des malades à qui "il a donné la pêche" pour se battre. Prochain rendez-vous pour lui ? "Mi-janvier", pour un contrôle auprès des médecins. D’ici là, le chanteur ne prévoit que de se ressourcer en famille pour revenir plus fort avec "peut-être un nouvel album", comme il l’annonçait sur TF1.