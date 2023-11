Florent Pagny est l’invité exceptionnel du 20H de TF1 ce jeudi

Après avoir fait la tournée des festivals cet été, le chanteur, qui se remet d’un cancer du poumon, répondra aux questions de Gilles Bouleau. C’est à lui qu’il a réservé ses premières déclarations en février 2022 après avoir annoncé sa maladie. Un entretien à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info.

Il vient parler de "ses nouveaux projets". Sans que l’on sache pour l’instant de quoi il s’agit. Florent Pagny est de retour sur le plateau du 20H de TF1 ce jeudi 16 novembre pour faire le bilan d’une année 2023 plutôt chargée. En rémission d’un cancer du poumon, le chanteur de 62 ans a retrouvé le public cet été pour une série de concerts dans les festivals. Une séquence immortalisée par son ami Michel Jankielewicz dans le documentaire Le Phénix diffusé à la rentrée sur TF1 après un concert spécial enregistré à la Seine musicale.

"Comme il a arrêté de fumer, sa voix est plus claire qu’avant, plus performante", nous a expliqué le réalisateur, proche de l’artiste depuis 40 ans. Ces derniers mois, Florent Pagny a également sorti un livre, Pagny par Florent, dans lequel il se raconte pour la première fois et évoque en détails son combat contre la maladie. Il a également remis au goût du jour les plus grands tubes de sa discographie sur "2 Bis", un album de duos sur lequel il chante notamment avec Zazie, Patrick Bruel et Kendji Girac.

