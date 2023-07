Auprès de Messi, Neymar et Ronaldo, le fils de Kim Kardashian vit le rêve de tous les fans de foot

C’est au Japon que Kim Kardashian a poursuivi "sa tournée de soccer mom", surnom donné outre-Atlantique aux mères de famille qui transportent leurs bambins d’activité en activité. Ce mardi 25 juillet, elle a assisté au match entre le PSG et Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo, qui s’est soldé par un score nul et vierge à Osaka. Comme à Miami quelques jours plus tôt, elle a documenté la soirée sur ses réseaux sociaux en y partageant photos et vidéos. Sur l’une d’elles, Saint et son meilleur ami trépignent et tentent d’attirer l’attention de Neymar sur son banc de touche. Le Brésilien se retourne et les salue d’un pouce levé. Au moment de rentrer au vestiaire, il lance un maillot aux deux garçons, fous de joie.