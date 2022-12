Angleterre-France : les Bleus cartonnent sur TF1, audience record depuis 2018

Après avoir rassemblé 14,3 millions de personnes, lors de leur huitième face à la Pologne (3-1), un record toutes chaînes confondues depuis juillet 2021, les hommes de Didier Deschamps n'en finissent plus de séduire.

"On sent qu'il y a cet engouement, je suis en contact avec des proches qui sont en France, et qui me disent que de plus en plus les gens sont derrière nous et y croient", a affirmé le milieu tricolore Adrien Rabiot. Une ferveur qui ne devrait pas se démentir à l'occasion de la demie face au Maroc, mercredi 14 décembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté).