Des concerts de David Guetta, Robbie Williams et Maroon 5 prévus au Qatar pendant la Coupe du monde

Ils ont rassemblé une programmation à faire pâlir les plus grands festivals de la planète. Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 lancent les festivités à un mois du coup d’envoi en annonçant les artistes de renommée internationale attendus au Qatar pendant toute la durée de la compétition. Dans un communiqué, le groupe Qatar Airways et Qatar Tourism font la promotion d’une série de concerts quotidiens portés par les plus grands noms de l’industrie musicale. Les Black Eyed Peas ouvrent se produiront le jour même de l’ouverture, le 20 novembre.