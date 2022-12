Le prince William "dégoûté" par la défaite de l’Angleterre face à la France

"Gareth, Harry, toute l’équipe d’Angleterre et tout son staff, je suis dégoûté pour vous tous", commence William. "Vous avez mis tellement dans ce tournoi et nous sommes tous si fiers de vous. Relevez les têtes et rendez-vous pour la prochaine" Coupe du monde, poursuit-il. Un tweet signé d’un W, preuve qu’il a vraiment été écrit par son altesse royale. Au début de la compétition, il avait été titillé par le gouvernement gallois qui lui avait demandé qui il supporterait lors de ce Mondial qatari. Car s'il est président de la fédération anglaise de football, il est aussi prince de Galles, titre hérité de son père à la mort de sa grand-mère Elizabeth II.