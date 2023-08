Mondial féminin de football : l’absence du prince William pour la finale des Anglaises agace outre-Manche

C’est depuis le Royaume-Uni que William soutiendra les Championnes d’Europe en titre, précise Kensington Palace à la BBC sans donner plus de détails. Une décision qui fait grincer des dents outre-Manche, d’autant plus que la sélection espagnole sera, elle, épaulée sur place par sa famille royale. La reine Letizia et sa fille cadette Sofia feront le voyage pour assister à la finale. L’épouse de Felipe VI avait rendu visite aux coéquipières de la Ballon d’Or Alexia Putellas en juin, avant l’ouverture du Mondial co-organisé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le prince britannique avait fait de même auprès des Lionesses en sa qualité de président de la FA.