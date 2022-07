Euro 2022 : 4,4 millions de téléspectateurs sur TF1 devant France-Italie

Un festival de buts... et un carton d'audience pour les Bleues. Trois ans après la Coupe du monde, qui a établi des records d'audience, l'équipe de France confirme son succès populaire et médiatique. Pour leur entrée en lice à l'Euro, qui se déroule en Angleterre du 6 au 31 juillet, les joueuses de Corinne Diacre ont rassemblé 4,4 millions de téléspectateurs sur TF1 (avec un pic à 5,2 millions), dimanche 10 juillet, à l'occasion de leur démonstration face à l'Italie (5-1), au New York Stadium de Rotherham.

La part de marché (PDA) s'élève à 24,7%, selon les chiffres de Médiamétrie, lundi 11 juillet. Les Bleues, qui ont attiré 514.000 téléspectateurs de plus sur Canal+, co-diffuseur du tournoi, ont gagné plus d'un million de fans par rapport à leur match d'ouverture contre l'Islande à l'Euro 2017, diffusé sur France 2 (3,3 millions de téléspectateurs, 16,6% de PDA).