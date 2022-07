"Wagatha Christie" : fin du procès entre femmes de footballeurs qui a fasciné le Royaume-Uni

Tout commence en octobre 2019. Coleen Rooney accuse Rebekah Vardy d'avoir transmis au tabloïd The Sun de "fausses histoires" la concernant. Dans une publication sur Instagram et Twitter, la femme de Wayne Rooney avait expliqué s'être rendu compte que ce qu'elle publiait sur son compte privé sortait régulièrement dans le journal, qui avait à l'époque une rubrique consacrée aux femmes de footballeurs.

Suspectant Rebekah Vardy, elle avait expliqué avoir mené l'enquête en bloquant tout le monde de ses stories "sauf UN compte". Elle avait alors publié de fausses histoires sur sa vie - notamment un voyage au Mexique pour un soi-disant traitement permettant de sélectionner le genre de son enfant - pour voir si elles se retrouvaient dans le tabloïd, ce qui fut le cas. "J'ai fait des captures d'écrans qui montrent clairement qu'une seule personne avait vu" les stories, avait-elle affirmé. "C'est... le compte de Rebekah Vardy."

Cette dernière avait nié et décidé d'attaquer Coleen Rooney en justice pour diffamation qui, selon la loi britannique, devait prouver la véracité des accusations proférées. "Je n'ai donné aucune information aux journaux", avait assuré Rebekah Vardy devant la cour. "Les accusations dans le post étaient et restent fausses", avait renchéri son célèbre avocat, Hugh Tomlinson, estimant qu'elle méritait des "dommages et intérêts substantiels".