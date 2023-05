VIDÉO - Fraichement couronnés, Charles III et Camilla saluent une foule en liesse

C'est leur première apparition publique en tant que roi et reine. Fraichement couronnés, Charles III et Camilla sont sortis sur le balcon de Buckingham Palace pour saluer la foule en liesse. Après une cérémonie religieuse solennelle et très codifiée de deux heures, le public a enfin pu communier avec son nouveau monarque. À leurs côtés, de nombreux membres actifs de la famille royale était présents. À commencer par le prince William et Kate Middleton. Le couple, très apprécié au Royaume-Uni, était accompagné de ses trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans.

On a également aperçu la princesse Anne, le prince Edward et sa femme, Sophie avec leurs enfants, Lady Louise et son frère James Mountbatten-Windsor, comte de Wessex. Portant couronnes et tenues d'apparat, Charles III et de Camilla étaient par ailleurs entourés de leurs pages d'honneur. Ils ont assisté à un défilé aérien, réduit en raison de la pluie.