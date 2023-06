Franck Gastambide, dans "Medellín" sur Prime : "Tourner avec Mike Tyson, c'était un rêve de gosse"

Vous avez également embarqué Mike Tyson dans cette aventure. C'est fou de le voir à vos côtés. C'est un rêve de gosse qui se réalise ?

Oui, c'est un vrai rêve de gosse ! Je voulais provoquer chez le spectateur cette sensation que vous avez eue, qu'il se dise "Mais, il y a Mike Tyson avec Ramzy, Anouar et Gastambide ! C'est le métavers ou quoi ?". Avec mon métier, j'essaie de toucher à mes rêves. Et Mike Tyson, c'est l'homme pour lequel on se réveillait à 4h du matin pour regarder ses combats quand on était plus jeune. Donc, on lui a écrit une jolie lettre où on lui expliquait pourquoi on rêvait qu’il vienne.

Comment s'est passé le tournage avec lui ?

C'était incroyable, on s'est demandé si c'est vraiment réel. C'est un mythe qui débarque sur le plateau, pas un simple comédien. Avant que Mike Tyson arrive, un agent de la CIA est venu repérer le décor, l'armée colombienne était même là pour assurer sa sécurité. Il a des gardes du corps et une loge quatre fois plus grosse que la nôtre. On se rend compte qu'il y a vraiment une superstar avec nous.