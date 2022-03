François-David Cardonnel, le nouveau Jérôme de "Clem" : "J'espère qu'on va aimer le détester !"

Appréhendez-vous la réaction des fans ?

C'est sûr que certains fans risquent d'être un peu déstabilisés au début. Mais après, je pense qu'ils entreront dans l'histoire et les enjeux du personnage. Après tout, il y a bien plusieurs James Bond (Rires).

Étiez-vous fan de Clem ?

J'en avais entendu parler, bien sûr, mais je n'avais jamais regardé la série. Je l'ai découverte sur le tournage même si je m'étais quand même renseigné sur mon personnage.

Comment s'est passé la rencontre et la collaboration avec Lucie Lucas ?

Très bien. Lucie Lucas est vraiment top. Dès la lecture, elle a été très à l'écoute. Sur le tournage, elle met tout le monde à l'aise. Elle contribue à la bonne énergie qui se dégage de cette série, tout comme Agustín Galiana. Ce sont des personnes solaires.

Quel est le rôle dont vous rêvez, mais qu'on ne vous a pas encore proposé ?

Il y en a plein. Mais je dirai un personnage sombre. Jouer un pervers narcissique, par exemple, ça me plairait parce qu'il faut travailler à la fois sur le côté solaire et complexe du personnage. Quand on est quand on est comédien, on a envie chercher des choses un peu plus fines.