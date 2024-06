La chanteuse décédée ce mardi 11 juin à l'âge de 80 ans et Jacques Dutronc ont formé un couple mythique. Ensemble, ils ont eu un garçon, Thomas Dutronc, qui a suivi les traces de ses illustres parents. Malgré leur séparation, Françoise Hardy et Jacques Dutronc sont toujours restés très proches.

C'était un couple mythique. Même si leur relation fut atypique, Françoise Hardy et Jacques Dutronc ont toujours eu l'un pour l'autre une immense tendresse et une grande complicité. "Il a été, est toujours, l'homme de ma vie et notre lien me semble indestructible", confiait en avril 2021 la chanteuse à l'AFP. Et pourtant, Jacques Dutronc ne lui avait pas fait une grande impression lors de leur première rencontre chez Jacques Wolfsohn, son premier directeur artistique. "Un jour, dans son bureau, j'ai aperçu un garçon affreux, qui avait des lunettes avec des verres de myope très épais et qui, en plus, était plein de boutons. Donc, j'ai à peine fait attention à lui !", avait confié Françoise Hardy au Parisien.

Alors qu'elle cherche un musicien pour l'accompagner en tournée, elle retombe sur le guitariste qu'elle trouve plus à son goût. "J'ai su par la suite qu'il était fiancé à cette époque-là. Jacques, trois jours avant de se marier, alors que tout était organisé, a décidé de tout annuler ! Je crois qu'il avait déjà des vues sur moi... Moi, j'avais rompu avec Jean-Marie Périer. Cela s'est fait petit à petit", se souvient-elle.

Leur relation débute en septembre 1967. "Nous avions si peur l'un de l'autre, que je m'enivrais pour la première fois de ma vie. Lui, qui s'exprime si peu, me parla pendant des heures, et tout se termina sur l'oreiller. Mais mon degré d'ébriété était tel que je ne me souviens de rien !", avait confessé la chanteuse à Marc-Olivier Fogiel dans "Le Divan".

Durant 6 ans, le couple qui ne vit pas ensemble ne fait que se croiser, ce qui déplaît fortement à Françoise Hardy. Malgré tout, ils ont un fils, Thomas, né en 1973. Jacques Dutronc accepte alors d'emménager avec sa compagne. Mais chacun a son étage. "C'est en plus parce que je lui ai posé la question. Sinon il ne l'aurait pas proposé", précise la chanteuse à Marc-Olivier Fogiel. Il faut dire que Dutronc, qui n'est pas d'une fidélité exemplaire, enchaîne les conquêtes. La plus célèbre reste Romy Schneider avec laquelle il entame une liaison en 1974, sur le tournage du film L’important, c'est d’aimer.

Séparés mais jamais divorcés

En 1981, le couple se marie pour les formalités. "Le mariage était à l'image de la relation que nous avons eue, puisque lui est arrivé en Corse avec ses copains dans un avion, moi avec mes témoins dans un autre. Et on ne s'est pas vu de la soirée", se souvient Françoise Hardy dans Le Parisien.

Ils finissent par se séparer en 1988, mais ils ne divorceront jamais, bien que Dutronc ait refait sa vie en 1997 avec son ancienne maquilleuse, Sylvie Duval. Très proches, le chanteur a soutenu Françoise Hardy dans son combat contre son cancer du système lymphatique en 2004, puis du pharynx en 2015. "À l'âge que nous avons, avec nos problèmes de santé et le peu de temps qu'il nous reste à vivre, ce n'est pas le moment de couper les ponts !", s'amusait Françoise Hardy.