Très malade, Françoise Hardy souhaite "partir le plus tôt et le plus vite possible"

La chanteuse qui fêtera bientôt ses 80 ans a donné de ses nouvelles dans "Paris Match". Atteinte d'un cancer du pharynx, elle explique vivre un véritable cauchemar. Françoise Hardy espère "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves".

Depuis quelques années, elle vit un véritable cauchemar. Alors qu'elle fêtera ses 80 ans le 17 janvier prochain, Françoise Hardy a donné de ses nouvelles à Paris Match. La chanteuse qui se bat depuis 2018 contre un cancer du pharynx, juste après s'être remise d'un cancer lymphatique, admet que son quotidien est devenu en enfer. "Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar", explique Françoise Hardy avec franchise.

La maladie détruit le mental Françoise Hardy

Très diminuée par les traitements médicaux, l'icône des sixties n'a plus le moral. "La maladie détruit le mental. L'âge aidant, après des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies, on perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger", poursuit l'ex-compagne de François Dutronc qui déplore le manque d'empathie de certains médecins.

Il y a quelques semaines, son fils Thomas Dutronc confirmait que sa mère n'allait pas bien. "Sa vie est devenue si douloureuse qu'on se demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu la laisser partir, quand elle a frôlé la mort, il y a huit ans... Ses problèmes de santé sont graves, mais elle ne lutte plus vraiment", déplorait-il.

Partisane de l'euthanasie – en 1994 elle avait accompagné la fin de vie de sa mère atteinte de la maladie Charcot – Françoise Hardy espère "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer". Interrogée sur ses projets, elle explique à nouveau vouloir "partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible".