Françoise Hardy "ne lutte plus vraiment" : Thomas Dutronc donne des nouvelles de sa mère

Depuis plusieurs années, Françoise Hardy se bat contre la maladie. À l'occasion de la sortie de l'album live "Dutronc & Dutronc", son fils a donné de ses nouvelles. "Son état de souffrance est dur à voir", a admis le chanteur, très proche de sa mère.

Françoise Hardy ne va pas bien. En pleine promotion pour l'album live Dutronc & Dutronc (disponible ce 24 novembre), Thomas Dutronc a fait ses confidences sur l'état de santé de sa mère dans les colonnes de Gala. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes.

"Maman ne va pas bien. Sa vie est devenue si douloureuse qu'on se demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu la laisser partir, quand elle a frôlé la mort, il y a huit ans... On profite encore de petits moments ensemble, je viens la voir une fois par mois. Mais elle est tellement radicale... Ses problèmes de santé sont graves, mais elle ne lutte plus vraiment", a expliqué le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc avec beaucoup de franchise.

Elle ne veut plus prendre certains médicaments, car elle salive mal Jacques Dutronc

"Elle ne veut plus prendre certains médicaments, car elle salive mal. Elle répète : 'Je ne peux pas.' Nous lui avions proposé d'assister à des répétitions, puisqu'elle ne se déplace plus en concert, mais elle a décliné. Son état de souffrance est dur à voir".

Atteinte d'un cancer du système lymphatique qu'elle a combattu durant quinze ans, la chanteuse a également dû affronter un cancer du pharynx et une tumeur du cavum pour laquelle elle est soignée depuis 2018. Mais elle souffre terriblement des effets secondaires de son traitement, comme elle l'avait confié à Femme actuelle il y a deux ans.

Une soufffrance insupportable

"Je ne peux plus avaler grand-chose, et la préparation d'une alimentation, toujours la même, que je puisse avaler, me prend plus de cinq heures par jour. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation", expliquait la star qui fustige l'inhumanité de la France en matière d'euthanasie.

Il y a quelques jours, Jacques Dutronc avait, lui aussi, donné des nouvelles de la mère de son fils dans Le Parisien. "Elle a un courage énorme. Le problème, c'est que les gens qui soignent cette maladie ne s'occupent pas du tout des effets indésirables. Et puis, Françoise est dure à soigner", avait-il déclaré avant d'affirmer qu'ils se parlent "tous les jours par mail."