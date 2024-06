Une cérémonie non religieuse s'est tenue ce jeudi au Père Lachaise pour Françoise Hardy. Aux cotés de Thomas et Jacques Dutronc, plusieurs personnalités sont venus rendre un dernier hommage à la chanteuse, décédée à 80 ans.

Un dernier hommage pour une icone des sixties. Famille, proches mais aussi simples admirateurs se sont retrouvés en nombre ce jeudi après-midi pour la cérémonie d'adieux à Françoise Hardy, décédée à 80 ans la semaine dernière.

Thomas Dutronc, son fils, est arrivé peu avant 15H00 avec son père sous la coupole du Crématorium. Sa famille artistique était elle aussi au rendez-vous : Etienne Daho, Julien Clerc, Laurent Voulzy ou Sheila ont été aperçus. Mais aussi Dave, Salvatore Adamo, ainsi que le réalisateur François Ozon, qui a utilisé plusieurs de ses chansons dans ses films.

"Incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse"

Nicolas et Carla Sarkozy ont aussi fait le déplacement, tout comme la ministre de la Culture Rachida Dati et Brigitte Macron, qui a été huée, selon un journaliste de l'AFP. Des centaines de badauds sont venus rendre hommage à celle dont les tubes "Tous les garçons et les filles" ou "Comment te dire adieu", ont bercé leur adolescence.

La chanteuse de "Tant de belles choses" avait émis le souhait d'être "incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse", selon l'hebdomadaire Paris Match, et inhumée en Corse, plus précisément à Monticello, où vit Jacques Dutronc. Aucune demande d'inhumation des cendres au cimetière n'avait été faite en début de semaine, a fait savoir la mairie de Monticello, interrogée par l'AFP. Reste l'option d'une dispersion des cendres en pleine nature ou le dépôt de l'urne funéraire sur une sépulture dans une propriété privée.

Françoise Hardy menait depuis de longues années un combat contre la maladie. Le cancer était apparu dans sa vie dès 2004, prenant plusieurs formes et lui faisant vivre un calvaire. L'artiste avouait ainsi à Paris Match en 2023 qu'elle voulait "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves". Elle s'était aussi prononcée pour le droit à mourir dans la dignité et avait rédigé une lettre en ce sens publiée fin 2023 dans La Tribune Dimanche.