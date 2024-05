Frappé par de nouvelles accusations d'agressions sexuelles, Kevin Spacey contre-attaque : "Je n'ai rien à cacher"

L'acteur américain fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé en début de semaine sur la chaîne britannique Channel 4. Dix hommes l'y accusent d'agressions sexuelles au Royaume-Uni entre 2001 et 2013, lorsqu'il dirigeait un théâtre. Blanchi lors de deux procès à New York et à Londres, l'ex-star de "House of Cards" se défend sur les réseaux sociaux.

Il pensait se remettre en selle, après deux procès qui ont tourné en sa faveur à New York puis à Londres. L’acteur américain Kevin Spacey se retrouve de nouveau dans la tempête avant la diffusion lundi et mardi prochain sur la chaîne britannique Channel 4 d’un documentaire en deux parties dans lequel dix hommes dénoncent des agressions sexuelles qui auraient eu lieu entre 2001 et 2013 au Royaume-Uni. Neuf d’entre eux ne s’étaient jamais exprimés auparavant.

Dans "Kevin Spacey Unmasked", les victimes présumées affirment avoir été éblouies par le comédien oscarisé qui leur aurait promis de les aider dans leur carrière avant de réaliser qu’il attendait des faveurs sexuelles en retour. "J’avais l’impression d’être face à un monstre sans âme", témoigne l’un d’entre eux.

Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je l'aiderais dans sa carrière en échange de faveurs sexuelles Kevin Spacey

Dès jeudi, l’ex-président de la série House of Cards avait exprimé sa colère à l’encontre de Channel 4, lui reprochant de ne pas lui donner la possibilité de répondre à ces nouvelles accusations, en dépit de plusieurs requêtes. "Je ne vais pas rester les bras croisés et me faire attaquer par le 'documentaire' unilatéral d’une chaîne en voie de disparition, désespérée de faire l’audience", écrivait-il sur le réseau X.

Le comédien âgé de 64 ans est allé encore plus loin en accordant une interview de vingt minutes à Dan Wooton, un journaliste people britannique, diffusée vendredi soir sur X. "Je n’ai rien à cacher", lance-t-il. "J’assume l’entière responsabilité de mon comportement passé et de mes actions, mais je ne peux pas et ne veux pas assumer la responsabilité ou m’excuser auprès de quiconque ayant inventé ou exagéré des histoires à mon sujet".

Kevin Spacey reconnaît avoir eu des relations intimes avec hommes qui pensaient faire avancer leur carrière de cette manière. "Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un que je l'aiderais dans sa carrière en échange de faveurs sexuelles", assure-t-il comme il l’a répété à de nombreuses reprises suite aux premières accusations à son encontre.

L’étoile hollywoodienne de l’un des comédiens les plus demandés de sa génération a vacillé à l’automne 2017 lorsque dans le sillage de l’affaire Weinstein et de la naissance du mouvement MeToo, l’acteur Anthony Rapp l’a accusé d’agression sexuelle lorsqu’il avait 14 ans et la star 26 ans. Dans la foulée, plusieurs membres de l’équipe de House of Cards avait dénoncé son comportement "toxique" sur le tournage de la série.

Depuis 2017, Hollywood lui a tourné le dos

Alors que l’ultime saison était encore de tournage, Netflix avait décidé de lui montrer la porte et de faire réécrire le scénario pour tuer son personnage, le président Frank Underwood. De son côté, le réalisateur Ridley Scott allait l’effacer du film Tout l’argent du monde, refilmant toutes ses scènes avec Christopher Plummer.

Mis au ban de la profession, Kevin Spacey allait faire face à de multiples accusations, aux États-Unis mais aussi au Royaume-Uni, à l’époque où il a dirigé le Old Vic Theater de Londres, à partir de la fin des années 2000. Deux procédures judiciaires iront finalement à leur terme. En octobre 20220, l’acteur sera jugé non coupable par un tribunal civil de New York, suite aux accusations d’Anthony Rapp.

Kevin Spacey le 13 juillet 2023 à son arrivée à la Southwark Crown Court de Londres. - AFP

À l’été 2023, c’est la Southwark Crown Court de Londres qui l’a reconnu non coupable, alors qu’il avait été mis en examen suite aux accusations de quatre Britanniques. "Je suis énormément reconnaissant envers le jury qui a pris le temps d'étudier toutes les preuves et les faits avant de prendre une décision", avait-il déclaré très ému à la sortie.

Avant cette nouvelle décision en sa faveur, Kevin Spacey avait retrouvé le chemin des plateaux de cinéma en collaborant à plusieurs petites productions indépendantes qui ne sont jamais sortis en France. Mais qui lui ont donné le sentiment de repartir de l’avant. "J’ai perdu ma maison, je suis passé à deux doigts de la banqueroute", rappelle-t-il à Dan Wooton.

"J’aimerais vraiment être au-dessus de tout cela et ne pas avoir à en parler, retourner à mon quotidien, retourner au travail, mais j’ai finalement réalisé que si je ne me bats pas, cela ne finira jamais", déplore l’acteur. Ces nouvelles accusations vont-elles définitivement enterrer ses espoirs de résurrection ?