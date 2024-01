Fred Testot dans "Sam" sur TF1 : "'Professeur, c'est un métier incroyable, mais très difficile"

Depuis sept saisons, il joue le rôle de Xavier, le principal du collège où travaille Sam. Dans ces nouveaux épisodes de la série à succès de TF1, l'ex de l'héroïne a choppé la grosse tête et se prend pour un grand écrivain. TF1info a rencontré Fred Testot, ravi de retrouver ce personnage pour qui il a une grande affection.

On ne change pas une équipe qui gagne. Ou presque. La série Sam a fait son grand retour la semaine dernière sur TF1. Si l'héroïne est désormais campée par Hélène de Fougerolles, qui succède à Natacha Lindinger, les fans de la fiction ont eu la joie de retrouver Fred Testot dans le rôle de Xavier, le sympathique proviseur du lycée. Dans cette nouvelle saison, ce dernier a pris un sacré boulard. Depuis que son roman s'est vendu à 200.000 exemplaires, il se prend pour un grand écrivain…

Sam accueille Hélène de Fougerolles dans le rôle principal. On ne s'ennuie jamais avec cette série, non ?

C'est vrai que tous les ans, il y a un défi à relever et une véritable évolution dans la psychologie de chaque personnage. En tant que comédien, c'est très jouissif. Le fait d'avoir également des petits nouveaux qui arrivent dans la bande et de changer d'héroïne, c'est très stimulant. Que ce soit Mathilde Seigner, Natacha Lindinger ou Hélène de Fougerolles, elles ont toutes trouvé leur style en gardant l'esprit de Sam. Et ça, c'est admirable.

Vous retrouvez le personnage de Xavier qui se la raconte un peu cette saison, mais qui reste malgré tout sympa…

Xavier, c'est un garçon gentil, droit dans ses bottes. Au fur et à mesure des saisons, on l'a vu se libérer, se laisser aller. Dans ces nouveaux épisodes, Xavier va péter un câble et se prendre pour un écrivain parce qu'il a écrit un livre qui a eu du succès. Il devient détestable et incorrect, mais en même temps, il reste drôle. Et ça, c'était cool.

J'ai été surveillant dans une école Fred Testot

La série accueille aussi Amaury de Crayencour, qui joue un playboy sans foi ni loi. Qui est Maxime Valadier ?

Maxime, c'est le neveu de la directrice, incarné par Chantal Ladessous. Il débarque et veut tout révolutionner dans l'école. En plus, il prend tout le monde de haut. Toute l'équipe voit son arrivée d'un mauvais œil. On se demande qui est cet abruti qui croit tout savoir ! Amaury a très bien joué ce rôle de mec imbuvable, c'est très drôle à voir. On va découvrir au fur et à mesure que c'est une sorte de Sam au masculin, parce qu'il n'a aucun filtre non plus.

Auriez-vous pu être professeur ?

Je trouve qu'être professeur ou instituteur, c'est un métier incroyable, mais très difficile, car il faut beaucoup de compétences : de la pédagogie, de la psychologie, de la culture. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Ça fait d'ailleurs partie des métiers qui devraient être valorisés. Moi, j'ai juste été surveillant dans une école quand j'étais étudiant à l'Université.

On peut être très bon dans un film d'auteur, mais aussi dans une publicité Fred Testot

Ça vous plaisait ?

C'était super intéressant, mais je n'avais aucune autorité, car je suis moi-même un enfant. Comme j'avais bien compris que ça ne servait à rien de crier, pour obtenir du silence ou faire respecter des règles, j'avais fait en sorte que les punitions deviennent drôles. Le problème, c'est que je finissais par me balader avec quatre enfants entre les mains et d'autres qui demandaient d'aller au coin !

Y-a-t-il des profs qui vous ont marqués ?

Oui, j'ai plein de super souvenirs avec des professeurs, que ce soit en primaire, au collège, au lycée et même à la fac aussi. Ce sont ces gens-là qui font qu'on va toujours plus loin et qu'on avance. J'ai eu beaucoup de chance. Après, il faut aussi en tant qu'élève savoir s'adapter. C'est un vaste sujet !

Vous tournez aussi bien pour le cinéma que dans des fictions télé. Avez-vous trouvé un bon équilibre ?

Oui, c'est vrai, je n'ai pas été mis dans une case. J'ai toujours fait plein de choses différentes, même si je n'avais aucune stratégie. Ce qui m'anime, c'est l'envie, les sujets, les rencontres, que ce soit à la télé, sur les plateformes, au cinéma, au théâtre et même à la radio. Je pense qu'on peut être très bon dans un film d'auteur, mais aussi dans une publicité.