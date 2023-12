Frédéric Beigbeder en garde à vue dans une enquête pour viol

L'écrivain français a été placé en garde à vue au commissariat de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ce mardi. Il a été convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol.

L'écrivain Frédéric Beigbeder a été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol, a appris TF1info de sources concordantes. Le romancier de 58 ans, qui vit en famille depuis plusieurs années au Pays basque, est entendu depuis 9 heures du matin au commissariat de Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Selon nos informations, confirmant celles de franceinfo, une plainte a été déposée l'été dernier, le 23 juillet, par une jeune femme avec qui il avait déjà eu des rapports intimes. Elle affirmait avoir eu une première relation sexuelle consentie, suivie d'une seconde non consentie, au cours de la même nuit dans une chambre d'hôtel de Pau, précise France Bleu Bigorre.

Frédéric Beigbeder conteste les faits qui lui sont reprochés. "A ce stade, l’enquête préliminaire doit se poursuivre, notamment aux fins d’accomplir certains actes sollicités par le conseil de Frédéric Beigbeder. La mesure de garde à vue de ce dernier a donc été levée. Afin de préserver les investigations à venir, mon parquet n’entend pas, en l’état, livrer de plus amples détails sur les faits considérés. Il doit enfin être rappelé que, dans le cadre de cette enquête, Frédéric Beigbeder bénéficie de la présomption d’innocence", a détaillé le procureur Rodolphe Jarry dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, Rodolphe Jarry avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de stupéfiants. En 2008, Frédéric Beigbeder avait été arrêté en plein Paris pour consommation et détention de cocaïne. Il avait fait son mea culpa en juin 2022 dans une tribune à L'Obs où il disait avoir "dit adieu à la coke", devenue "une drogue de vieux ringards", et "écrire light, sobre et à jeun", comme le rappelle l'AFP. Frédéric Beigbeder devait par ailleurs monter sur scène pour reprendre son spectacle "L'amour dure 1h15" au Théâtre Edouard VII à Paris ce jeudi.

En pleine vague "MeToo", l'ex-directeur de la rédaction du magazine Lui s'était vu reprocher son inaction dans l'affaire PPDA, ainsi que son soutien à Roman Polanski face à ce qu'il décrivait comme une "meute de hyènes en roue libre" aux Césars 2020. Sans oublier sa tardive condamnation des agissements de son "ami" Gabriel Matzneff, accusé de viol de mineurs.