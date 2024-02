Freeze Corléone au Zénith de Lille : le concert du rappeur annulé par la préfecture

Le controversé rappeur de Seine-Saint-Denis devait ce produire ce jeudi 15 février au Zénith de Lille. La préfet des Hauts-de-France s'y oppose, estimant que ce concert présente des menaces à l'ordre public. La semaine dernière, le parquet de Nice a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme contre l'artiste.

Coup d’arrêt pour Freeze Corleone. Alors que le rappeur fait l’objet d’une enquête pour apologie du terrorisme ouverte par le parquet de Nice, son concert prévu ce jeudi au Zénith vient d’être annulé par arrêté préfectoral. "Il existe un risque élevé que soient tenus des propos constitutifs d’une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l’ordre public", indiquent dans un communiqué les services de Bertrand Gaume, préfet de la région Hauts-de-France.

"Les paroles de plusieurs chansons de Freeze Corleone contiennent en effet des propos complotistes, ouvertement antisémites et empreintes d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIème Reich ainsi que des propos faisant l’apologie du terrorisme qui font référence à l’attentat de Nice", ajoute la préfecture.

Elle précise qu'il est "plus que jamais nécessaire de prendre toutes les mesures utiles pour préserver la sécurité et l’ordre publics dans le climat actuel de tension géopolitique et de l’accroissement des actes antisémites ou appelant à la haine".

Une référence à l'attentat de Nice qui choque

Ouverte le 10 février dernier, l’enquête du parquet de Nice faisait suite à la diffusion en ligne quelques jours plus tôt de "Haaland", un duo avec le rappeur Luciano sur lequel Freeze Corleone, de son vrai nom Issa Lorenzo Diakhaté, fait une référence implicite à l’attentat du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts et des centaines de blessés.

"En défense j'suis Kalidou, t'es Lenglet. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans l'rap comme un camion qui bombarde à fond sur la...", balance le natif de Seine-Saint-Denis. Même si le terme "Promenade des Anglais" n'est pas prononcé, la rime avec la phrase qui précède laisse peu de doute sur le sens du texte, dénoncé par le maire de la ville Christian Estrosi, le député des Alples-Maritimes et président des LR Eric Ciotti ainsi qu'un collectif de victimes.

En décembre dernier, un précédent concert de Freeze Corléone au Zénith de Nantes avait été interdit par la préfecture de Loire-Atlantique pour des motifs similaire à ceux employés par la préfecture des Hauts-de-France. En 2020, le rappeur avait fait l’objet d’une enquête pour "provocation à la haine raciale" pour plusieurs de clips mentionnant Adolf Hitler et la Shoah. Classée sans suite, l’affaire avait toutefois poussé la major Universal à mettre fin à sa collaboration avec l’artiste.