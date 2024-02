Freeze Corleone rappe sur l'attentat de Nice : enquête ouverte pour apologie du terrorisme

Dans sa nouvelle chanson, le rappeur fait référence à l'attentat du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts et des centaines de blessés à Nice. Alors que le texte suscite de vives réactions, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Un scandale de plus dans la carrière du natif de la Seine-Saint-Denis, lâché par la major Universal en 2020.

Freeze Corleone choque encore. Le parquet de Nice vient d’ouvrir une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme à l’encontre du rappeur controversé suite à la mise en ligne de la chanson "Haaland", du nom du footballeur norvégien de Manchester City. Dans ce duo avec son collègue Luciano, le natif de Seine-Saint-Denis fait une référence implicite à l’attentat du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts et des centaines de blessés.

"En défense j'suis Kalidou, t'es Lenglet. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans l'rap comme un camion qui bombarde à fond sur la...". Même si le terme "Promenade des Anglais" n'est pas prononcé, la rime avec la phrase qui précède laisse peu de doute sur ce qu'a voulu dire l'artiste. Si bien qu'avant même la décision du parquet, "Haaland" était pointée du doigt par associations et politiques.

Un habitué des dérapages

"Horrifié", le fondateur du collectif de victimes Life for Nice Jean-Claude Hubler, a indiqué à l’AFP avoir chargé son avocat de déposer une plainte pour "apologie du terrorisme". Tandis que le maire de Nice Christian Estrosi a dénoncé "une provocation ignoble" sur le réseau Threads, le président de LR et député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a estimé sur X qu’une "nouvelle étape vers l’infâme a été franchie".

Freeze Corleone, de son vrai nom Issa Lorenzo Diakhaté, n’est en pas à son coup d’essai. En 2020, il avait fait l’objet d’une enquête pour "provocation à la haine raciale" pour plusieurs de clips contenant des paroles comme "J’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30" ou encore "tous les jours RAF (rien à foutre) de la Shoah."

Si l’affaire avait été classée sans suite, le scandale avait poussé la major Universal à se désolidariser du rappeur. Depuis, il poursuit sa carrière en indépendant, avec la sortie en septembre dernier de l’album ADC sur lequel figurent les tubes "Shavkat" et "Jour de plus", tous les deux disques d’or avec plus de 50.000 exemplaires vendus. Et des millions de streams à la clé.

En décembre dernier, son concert à au Zénith de Nantes a été interdit par la préfecture de Loire-Atlantique. Pointant des "références antisémites et haineuses envers la communauté juive", elle estimait que le spectacle présentait "un risque avéré d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public."