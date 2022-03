"Fresh" : une détonante romance horrifique à déguster sans modération sur Disney+

On tremble, on rit et on frissonne de peur mais aussi de dégoût. Parfois tout en même temps. Et on comprend soudain pourquoi la réalisatrice n’a cessé de multiplier les gros plans sur les bouches en train de manger et sur chacun des aliments à l’écran. Car Fresh s’amuse du mot "consommation". Sous toutes ses formes. "Qu’est-ce que et qui consommons-nous ? Comment la consommation façonne-t-elle la personne que vous êtes ? Comment consomme-t-on l’amour ?", s’interroge Mimi Cave dans sa note d’intention.