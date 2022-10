"J’avais 2% de chances de vivre" : Matthew Perry a failli mourir à cause de ses addictions

Avec ses mémoires, intitulées Friends, Loves and the Big Terrible Thing ("Amis, amants et la grande chose terrible"), il est persuadé de pouvoir "aider les gens". "Je crois que les lecteurs seront surpris d’apprendre à quel point ça a été difficile certaines fois et à quel point je suis passé près de la mort. Je dis dans le livre que si j’étais mort, ça aurait choqué mais ça n’aurait surpris personne. Et c’est très effrayant de vivre avec ça. Mon espoir, c’est que les gens puissent se reconnaître dans mon histoire et sachent que cette maladie attaque tout le monde. Ça ne compte pas que vous ayez du succès ou pas, la maladie s’en fiche", insiste-t-il. Le comédien a attendu d’être sobre, "loin de la maladie active de l’alcoolisme et de l’addiction", pour commencer à écrire. Il ne dira pas depuis quand il est totalement sobre mais assure être "en bonne santé".