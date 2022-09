Funérailles d'Elizabeth II : "Chère maman, Mère, Votre Majesté" : l'hommage d'Andrew, le prince déchu, à la reine

"Maman, je chérirai pour toujours votre amour pour un fils, votre compassion, votre bienveillance, votre assurance. J'ai trouvé votre savoir et votre sagesse infinis, sans limites ni retenue. Vos idées, vos conseils, votre humour me manqueront. Tandis que notre page d'aventures se tourne, une autre s'ouvre, je vous garderai toujours près de mon cœur avec mon amour et ma gratitude les plus sincères, et j'irai vers la prochaine gaiement avec vous comme guide", a-t-il ajouté.