Funérailles d'Elizabeth II : qui est invité, qui est écarté ?

De nombreuses têtes couronnées d'Europe et d'ailleurs ont confirmé leur présence aux funérailles de la souveraine, qui a régné pendant plus de 70 ans avant son décès le 8 septembre. L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon viendront pour leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône en 2019, une rupture avec la tradition japonaise qui voit rarement l'empereur assister à des funérailles.

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander, la reine Maxima et la princesse Beatrix, le roi Philippe des Belges, le roi Harald V de Norvège et le prince Albert II de Monaco seront tous présents. Tout comme la reine Margrethe du Danemark, cousine éloignée de la reine Elizabeth - et désormais seule reine régnante d'Europe - ou encore le roi d'Espagne Felipe VI sera là, mais aussi son père Juan Carlos I, qui a abdiqué en 2014 et vit désormais en exil aux Emirats arabes unis.