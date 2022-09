Funérailles d’Elizabeth II : George et Charlotte exemplaires, leur petit frère Louis absent

Ils étaient les plus jeunes invités à la messe en hommage à Elizabeth II. Le prince George, 9 ans, et sa sœur la princesse Charlotte, 7 ans, respectivement deuxième et troisième dans l'ordre de succession, sont arrivés à l’abbaye de Westminster dans la même voiture que leur mère, Kate Middleton, et la reine consort Camilla, peu avant midi. Pour cet événement historique, George portait un costume et une cravate bleu marine, Charlotte une robe noire avec un chapeau assorti...