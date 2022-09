Funérailles d’Elizabeth II : l’organisateur tente d’échapper à un retrait de permis avec une étonnante excuse

Il a tenté le tout pour le tout. Le duc de Norfolk, l'aristocrate qui a organisé les funérailles de la reine Elizabeth II, a usé d’un étonnant argument pour échapper au retrait de permis qui lui pendait au nez. Duc le plus haut gradé d'Angleterre en charge de l’organisation des funérailles d’État et royales ainsi que des couronnements à l’abbaye de Westminster, Edward Fitzalan-Howard a assuré qu’il avait besoin de sa voiture pour préparer le prochain couronnement du Charles III. En vain. La Lavender Hill Magistrates' Court à Londres l’a condamné ce lundi à six mois de suspension de permis, rapporte l’AFP.