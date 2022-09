Funérailles d'Elizabeth II : le cercueil placé sur l'affût de canon, une longue tradition

Ce protocole a été employé à de nombreuses reprises lors d'obsèques à dimension nationale. Lors des funérailles hors normes de l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher, en avril 2013, le cercueil avait ainsi été posé sur un affût de canon tiré par six chevaux noirs de l'artillerie royale (photo en tête de cet article).

En avril 2002, le cortège funéraire de la reine mère avait quitté le palais de St James devant près de 250.000 personnes, le cercueil posé sur un affût d'artillerie tiré, au pas, par six chevaux à la robe sombre.

La princesse Diana avait également fait l'objet d'un tel hommage, lors de ses funérailles en septembre 1997. Son cercueil, posé sur un affût, avait été tiré par un attelage de six chevaux, escorté par 22 gardes gallois en tenue d'apparat et de la police montée, au pas, au son du glas, du palais de Kensington à l'abbaye de Westminster, accompagné des princes William et Harry, ainsi que de l'ex-prince Charles.

En dehors de la monarchie britannique, le recours à l'affût lors de la procession a été notable lors des funérailles du roi Baudouin en Belgique (août 1993) et de la mère de Juan Carlos en Espagne (janvier 2000). Ce fut aussi le cas pour les funérailles de mère Teresa, en septembre 1997. Celle-ci avait reçu les honneurs militaires, au point de reposer sur le même affût de canon qui avait transporté les dépouilles des deux mythes de l'Inde moderne, Gandhi et Nehru.