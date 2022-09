Funérailles d'Elizabeth II : Muick et Sandy, les corgis de la reine, présents à Windsor

La reine Elizabeth les adorait plus que tout. Muick et Sandy, les deux derniers fiers représentants des plus de 30 corgis qu'a possédé la reine, attendaient sagement leur défunte maîtresse à Windsor où s'est déroulée la cérémonie d'inhumation. Ces chiens inséparables de leur maîtresse, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, vont être recueillis par le prince Andrew qui les avait offerts à Elizabeth II.