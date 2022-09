Funérailles d'Elizabeth II : William a fait face à des souvenirs traumatiques lors de la procession

Il y a 25 ans, une image avait ému le monde entier, celle de deux jeunes garçons - William et Harry- marchant derrière le cercueil de leur mère Diana, morte dans un tragique accident de voiture à Paris quelques jours plus tôt. Dans un documentaire diffusé par la BBC en 2017, le prince a décrit ce moment comme "l'une des choses les plus difficiles" de sa vie.

Interrogé par la biographe Angela Levin pour le livre "Harry : Conversations with the Prince", sorti en 2018, le duc de Sussex avait à son tour partagé l'intense difficulté de cette parade pour le garçon de douze ans qu'il était à l'époque : "Ma mère venait de mourir et j’ai dû marcher derrière son cercueil, entouré de milliers de gens qui me regardaient et de millions qui suivaient ça à la télévision. Je crois que l’on ne devrait demander une telle chose à aucun enfant."

Dans un communiqué publié samedi, deux jours après l'annonce de la mort d'Elizabeth II, William a adressé un message poignant aux Britanniques pour évoquer "la perte d'une grand-mère". Sa lettre se conclue par ces mots : "Il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans Mamie."