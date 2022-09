Funérailles d'Elizabeth II : qu'est-ce que le "catafalque", sur lequel repose le cercueil de la reine ?

C'est l'un des mots que vous entendrez probablement à plusieurs reprises dans les prochaines heures, de la veillée du public auprès du cercueil d'Elizabeth II jusqu'au début des funérailles, ce lundi matin : le catafalque.

Le cercueil de la reine, qui repose actuellement au Westminster Hall, à Londres, repose sur un mobilier décoré, lui-même posé sur une estrade de couleur pourpre entourée de chandeliers, autour de laquelle le public et les personnalités peuvent venir se recueillir.

Selon les définitions données par le Larousse et l'Académie française, le mot "catafalque" est issu de l'italien "catafalco", et du latin populaire "catafalicum", qui peut se traduire par le terme "échafaudage". Il s'agit "d'une estrade décorée sur laquelle, pendant une cérémonie funèbre, on place le cercueil, réel ou figuré, d'un mort à qui l'on rend les honneurs".