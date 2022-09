Funérailles d'Elizabeth II : d'Edward de Kent à Richard de Gloucester, qui sont les cousins de la défunte reine ?

Edward voit le jour en 1935, soit un an après le mariage de ses parents. Il devient duc de Kent à l’âge de sept ans seulement. Très proche de sa royale cousine, il passe beaucoup de temps avec elle pendant son enfance. Grandissant côte à côte, Edward et Elizabeth se construisent sur des valeurs communes : faire passer le devoir avant tout et privilégier, en toutes circonstances, la retenue.

Diplômé de l’Académie royale militaire de Sandhurst, il entame, en 1955, une longue carrière militaire. Durant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1976, il sert son pays. Il s'illustre notamment à Hong-Kong en 1962. Il détient le plus haut grade de l’armée de terre britannique, le "field marshal" (équivalent du maréchal français).

Parrain de nombreuses associations, et très engagé en faveur de la culture, il a présidé, de 1969 à 2021, l'organisation à la tête du tournoi de Wimbledon, All England Lawn Tennis and Croquet Club. En outre, le duc officie en tant que grand-maître au sein de la grande Loge unie maçonnique d'Angleterre.

Mari de Katharine Worsley, il a trois enfants : George Windsor, Helen Windsor et Nicholas Windsor.