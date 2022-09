Elizabeth II : qui est l'archevêque de Canterbury, le chef de l'Église anglicane qui délivre le sermon ?

Ce lundi 19 septembre, Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, délivre le sermon pour les funérailles nationales d'Elizabeth II, à l'abbaye de Westminster, dans le centre-ville de Londres. À 66 ans, il est la première personnalité religieuse de l'Église Anglicane derrière le roi, qui est officiellement le numéro un.

Conformément à sa mission, l'archevêque sera également en charge du couronnement du roi Charles III, dont la date n'est pas encore fixée. On vous en dit plus sur ce personnage peu connu à l'international, qui occupe une haute responsabilité au sein de la Couronne, et dont le rôle a été créé depuis la rupture entre les Anglais et l'Église catholique au XVI° siècle, sous le règne d'Henri VIII.