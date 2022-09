Elizabeth II : qui sont les héros anonymes invités pour ses funérailles ?

Le porte-parole de la Première ministre Liz Truss a confié à Sky News que ces personnes "ont été reconnues pour leurs contributions extraordinaires dans le cadre de la pandémie de Covid-19, des personnes qui ont œuvré dans leur communauté, des membres d'associations, et ceux qui travaillent dans la santé, l'éducation et le service public au sens large". Tout d'abord, comme le relèvent les médias britanniques, plusieurs d'entre d'eux sont décorés de la Croix de Victoria et de la Croix de George. La première est la plus haute distinction militaire de l'armée britannique et du Commonwealth, et la seconde récompense les actes de courage et de bravoure des civils, l'un des plus grands honneurs pour les civils.