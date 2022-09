EN DIRECT - Elizabeth II : suivez les funérailles historiques de la reine

INVITATIONS





Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendus lundi à Londres pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II, un casse-tête sécuritaire et diplomatique, entre privilèges accordés à certains et invités controversés.





L'abbaye de Westminster ne pouvant accueillir qu'environ 2.000 personnes, seuls les chefs d'Etat et un ou deux invités par pays auraient été conviés aux premières obsèques nationales du Royaume-Uni depuis 1965.