VIDÉOS - Funérailles d'Elizabeth II : les temps forts d'une cérémonie historique

C'était un moment très émouvant. Les enfants d'Elizabeth II ont marché derrière le cercueil de leur mère alors que ce dernier a fait son entrée au son de The Sentences une chanson interprétée lors de toutes les funérailles nationales depuis plus de deux siècles. Le roi Charles II était aux côtés de sa sœur Anne et de ses deux frères, Andrew et Edward.

Derrière eux, on a également pu apercevoir Camilla, la reine consort, les princes William et Harry, ainsi que Kate Middleton et Meghan Markle. Le prince George, 9 ans, ainsi que sa sœur Charlotte, 7 ans, ont tous les deux ont marché près de leur père le prince William.