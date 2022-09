Funérailles d'Elizabeth II : de Charles à Edward, qui sont ses quatre enfants ?

Deux ans après la naissance de Charles, Elizabeth II et le prince Philip accueillent leur fille unique Anne, le 15 août 1950. Connue pour son franc-parler et son sens du devoir, la princesse remplit depuis plusieurs années ses fonctions royales en toute discrétion, loin des caméras. Férue d'équitation, cette cavalière émérite participera même aux Jeux olympiques en 1976. Le 14 novembre 1973, elle épouse Mark Phillips avec qui elle aura deux enfants, Peter et Zara. Mais le couple finira par se séparer en 1992.

Mais Anne se remarie la même année avec le commandant Timothy Laurence, anobli par la reine. Très proche de sa mère, c'est elle qui a accompagné le cercueil de la souveraine lors de son trajet funéraire d'Édimbourg, en Écosse, jusqu'à l'abbaye de Westminster à Londres, comme l'avait souhaité Elizabeth II.