À Uvalde, Meghan Markle rend hommage aux victimes de la tuerie dans une école

Accompagnée d’un seul garde du corps, Meghan n’est pas venue les mains vides au Texas. Elle s’est rendue dans un centre où la population est invitée à donner son sang avec deux grandes caisses remplies de sandwiches, boissons et desserts pour les donneurs. "Je n’avais aucune idée de qui elle était (…). On a parlé de la situation, de ce qui s’était passé et de ce qu’on faisait ici", a raconté à BuzzFeed Gloria Contreras, une des bénévoles présentes. Le site partage une photo exclusive sur laquelle la duchesse, portant un masque noir, pose avec des bénévoles.