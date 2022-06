"Game of Thrones" : Kit Harington se prépare (déjà) à redevenir Jon Snow

Coup de chaud pour les fans de Game of Thrones : The Hollywood Reporter révèle que la chaîne HBO prépare une série dérivée consacrée à Jon Snow, l’un des personnages principaux de la saga inspirée des romans de George R. R. Martin, diffusée de 2011 à 2019. L’acteur Kit Harington, 35 ans, aurait d’ores-et-déjà donné son accord pour reprendre le rôle qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards et l’accès à une notoriété planétaire.

L’information est presque surprenante lorsqu’on se rappelle que le Britannique était au bout du rouleau à la fin de la huitième saison. Entre alcoolisme et troubles psychiatriques, il avait même été hospitalisé au printemps 2019. Mais Game of Thrones est aussi associée à quelques-uns des plus beaux moments de sa vie puisqu’il y a fait la connaissance de Rose Leslie, qu’il a épousé en 2018 en présence de toute l’équipe. La jeune femme a donné naissance à un petit garçon en février 2021.