Game of Thrones : moins de violence dans la saison 6

Game of Thrones est célèbre. C'est même la série la plus téléchargée au monde. Et pourtant, parfois, GoT est tristement célèbre. Viols, meurtres, tueries, humiliations : le show de HBO est violent. Jeremy Podeswa s'est d'ailleurs expliqué sur la polémique de la présence de viol dans la série.

Lors d'une table ronde aux Studios de la Fox en Australie, le réalisateur de certains épisodes de la saga médiévale a affirmé que : "les créateurs David Benioff et D.B. Weiss ont été sensibles aux polémiques et que deux trois choses avaient été changées en conséquence". Il sous-entend donc que pour la saison 6, il y aura moins de viol et donc, de violence.

Et pourtant, pour Jeremy Podeswa, les deux créateurs sont dans leur droit lorsqu'ils insèrent de la violence et plus spécifiquement du viol dans leur série : "Il est important de ne pas rentrer dans l'autocensure. Game of Thrones dépeint un monde brutal où des choses horribles arrivent. Ils ne veulent pas être totalement influencés par les critiques".

George R.R Martin défend les créateurs de la série

Dans la saison 5, Sansa Stark se faisait violer par son mari, Ramsay Bolton, lors d'une nuit de noces particulièrement difficile. Une scène tournée par Jeremy Podeswa, réalisateur de cet épisode. Un moment dont il se défend : "c'était une scène difficile et brutale et nous savions qu'il allait être dur pour le public. Mais, ça a été fait avec sensibilité et on ne voit presque rien. Sansa fait ça pour sa patrie, ce qui est intéressant pour la série".

George R.R Martin, l'auteur des livres dont est tirée la série avait, lui aussi, défendu les créateurs et cette scène en confiant que "Westeros" était un endroit "brutal" et "où la violence sexuelle arrive souvent, puisque le pays est en guerre et que le viol est malheureusement une partie des combats". Il coupait alors court au débat en affirmant : "nous ne devons pas faire comme si le viol n'existait pas"