Gaspard Ulliel, héros Marvel dans "Moon Knight" : "Il avait tout ce dont Hollywood avait besoin"

"Quand j’ai vu le personnage de Mogart, je l’ai contacté et je lui ai proposé le rôle", poursuit-il. "J’ai toujours senti qu’il avait tout ce dont Hollywood avait besoin. Il avait le physique, il avait le talent, il était en forme, il montait à cheval et il faisait des trucs extrêmes. Il était parfait" pour Moon Knight. Les deux hommes ont échangé sur l’arc narratif du personnage. Malgré la mauvaise expérience Hannibal Lecter : les origines du mal qui s’était soldée par un échec critique et public 15 ans plus tôt, Gaspard Ulliel fait le choix de retenter l’aventure américaine.