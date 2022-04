Star d’Instagram et super maman : Georgina Rodriguez, la femme dans l’ombre de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez continue à jongler entre plusieurs casquettes, mais ne joue plus dans la même cour. À la fois mère au foyer, influenceuse, mannequin et femme d’affaires, elle insiste pourtant qu’elle "n’oubliera jamais d’où elle vient". "Je sais ce que c’est de ne rien avoir, je sais aussi ce que c’est de tout avoir", assure-t-elle dans sa série. Elle use de sa nouvelle popularité pour récolter des fonds en faveur des enfants défavorisés. Et participe même à l’émission "Mask Singer" en Espagne.

Force de la nature à l’humour ravageur, elle semble parfois déconnectée du commun des mortels, mais n’est jamais plus vraie que quand on la voit avec ses enfants. Elle ne lâche pas d’une semelle Cristiano Junior, 11 ans, les jumeaux Mateo et Eva ainsi qu’Alana, tous âgés de 4 ans. Autant de piles électriques qui se reposent sur elle en l’absence de leur père.