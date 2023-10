Le chanteur Gérald De Palmas contraint de mettre un terme à sa carrière

C'est une annonce que l'on n'attendait pas. Gérald De Palmas a révélé ce mardi qu'il mettait un terme à sa carrière en raison d'un "problème de voix récurrent". Le chanteur de 55 ans, auteur du tube "Sur la route" (Victoire de la musique 1995) a posté une vidéo sur son compte Instagram pour expliquer les raisons de cette décision.

"Je remercie les gens qui m'ont suivi depuis près de 30 ans et qui m'ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions (...) Malheureusement, un problème de voix récurrent m'empêche d'avoir une voix constante. Pour l'enregistrement, ce n'est pas gênant, mais pour les concerts et la promo, c'est assez invivable. Je me vois contraint d'arrêter sous cette forme ma carrière", a-t-il détaillé.