"Koh-Lanta" : Géraldine, finaliste malheureuse, "a appris que quelqu’un d’ordinaire pouvait faire quelque chose d’extraordinaire"

Dans votre portrait, vous disiez avoir fait "Koh-Lanta" pour impressionner vos enfants. Il y a des moyens plus simples, non ?

Je voulais les impressionner, bien sûr. Mais c’est davantage un clin d’œil. En fait, on a regardé "Koh-Lanta" ensemble pendant dix ans, et un jour je leur ai dit : "Moi aussi je ferai 'Koh-Lanta', et je gagnerai les poteaux". À l’époque ils avaient bien rigolé ! Et puis quand toutes les planètes se sont alignées, j’ai envoyé ma candidature et les portes se sont ouvertes. En faisant "Koh-Lanta", je voulais aussi leur montrer qu’en faisant des efforts, quand on a quelque chose à l’intérieur de nous qui nous parle, on peut aller très loin. Et que le goût de l’effort dégage beaucoup d’émotions.

Vous étiez déjà très sportive avant de faire l’émission ?

Je fais de la course à pied régulièrement. J’ai fait le marathon de New York en 2019, j’ai l’habitude des courses assez longues. Juste avant Koh"-Lanta", je suis allée participer au GR20 (un célèbre ultra-trail en Corse, ndlr) avec mon conjoint et c’était un bon entraînement.